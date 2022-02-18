Президент США Джо Байден ночью выступит в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг Украины.

«Президент представит актуальную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании РФ военного присутствия на границе с Украиной», — утверждается в обновленном графике главы государства, распространенном пресс-службой Белого дома. Выступление запланировано на 16:00 по времени восточного побережья США (01:00 по бакинскому субботы).

В 14:30 (23:30 по бакинскому) у Байдена запланирован телефонный разговор «с трансатлантическими лидерами», темой которого также станут «дипломатические усилия и усилия по сдерживанию».

Предыдущее выступление Байдена, посвященное ситуации вокруг Украины, состоялось в Белом доме во вторник. (ТАСС)