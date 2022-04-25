Президент США Джо Байден объявил о выдвижении кандидатуры Бриджит Бринк на пост посла США в Украине. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома, отметив, что в настоящее время она занимает должность главы американского диппредставительства в Словакии.

«Президент Байден объявил сегодня о намерении выдвинуть кандидатуру ветерана американской дипломатии Бриджит Бринк на пост чрезвычайного и полномочного посла в Украине», — указала пресс-служба.

Кандидатура Бринк должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.

Она ранее работала в центральном аппарате Госдепартамента и в Совете национальной безопасности при Белом доме. В первой загранкомандировке на дипломатической службе находилась в Белграде (Сербия) в 1997 — 1999 годах. Была заместителем главы дипмиссии США в Ташкенте (Узбекистан) в 2014 — 2015 годах. Посольство в Словакии возглавила 20 августа 2019 года.