Президент Джо Байден в субботу санкционировал предоставление Украине оружия и другой помощи на сумму 200 миллионов долларов, сообщил Белый дом.

По словам высокопоставленного представителя администрации, общая сумма помощи в области безопасности, предоставленной Украине Соединенными Штатами за последний год, выросла до 1,2 миллиарда долларов США.

В обращении к госсекретарю Энтони Блинкену Байден поручил выделить до 200 миллионов долларов, профинансированных в соответствии с Законом об иностранной помощи, на оборону Украины.

Средства могут быть использованы для приобретения оружия и других средств обороны из запасов Министерства обороны, а также на военное образование и обучение, чтобы помочь Украине.

Средства поступили через несколько дней после того, как Конгресс США утвердил оказание экстренной помощи Украине в размере 13,6 млрд долларов США в рамках законопроекта в размере 1,5 трлн долларов на финансирование работы правительства США до сентября. (Голос Америки)