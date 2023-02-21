Президент США Джо Байден в ходе встречи в Варшаве с президентом Молдовы Майей Санду подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Молдовы.

Как передает ТАСС, об этом сообщила во вторник по итогам встречи пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Молдовы», — говорится в пресс-релизе.

Также американский лидер подчеркнул помощь США, направленную на «укрепление политической и экономической устойчивости Молдовы, включая программу демократических реформ и энергетическую безопасность».