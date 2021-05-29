Президент США Джо Байден во время встречи встал на одно колено перед военными. Видео с главой государства на мероприятии опубликовано в Telegram-канале «Пул N3».

На записи видно, как Байден вместе со своей супругой Джилл подходит к военным, чтобы сделать совместную фотографию. Он разговаривает с солдатами в течение нескольких секунд. После глава государства разворачивается и встает на правое колено, опираясь рукой на стоящий рядом стул. Сделав несколько кадров, Байден поднимается и продолжает общение.

В июле 2020 года Байден в статусе кандидата от Демократической партии на выборах президента США преклонил колено в знак солидарности с американскими протестующими. Кадры были сделаны во время визита политика в свой родной город Скрантон штата Пенсильвания (lenta. ru)