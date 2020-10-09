Байден упрекнул Трампа в подстрекательстве покушавшихся на губернатора Мичигана

«Когда губернатор Уитмер занималась защитой населения ее штата от смертельно опасной пандемии и спасала бесчисленное количество жизней, президент Трамп выступил с призывом «Освободить Мичиган». Этот призыв был услышан», — утверждает демократ. Он в очередной раз обвинил своего главного соперника на выборах 3 ноября в «потворстве фанатизму и ненависти, волна которых накрыла всю страну».

Трамп ранее неоднократно критиковал демократа Уитмер, угрожая приостановить федеральное финансирование штата Мичиган, если его власти не прекратят попытки в связи с распространением коронавируса организовать голосование на предстоящих выборах в США по почте.

О задержании 13 экстремистов объявили ранее представители прокуратуры штата. Злоумышленникам предъявлены обвинения в сговоре с целью похищения Уитмер, других официальных лиц, а также в иных преступлениях. Губернатор штата на пресс-конференции выразила мнение, что члены двух военизированных группировок были готовы не только похитить, но и убить ее. Уитмер отметила, что «никогда не могла себе представить подобного».(ТАСС)