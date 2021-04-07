Байден: США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами

Президент США Джо Байден заявил, что США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами, передает РИА Новости.

«Довольно скоро», — ответил Байден на вопрос журналистов пула о том, когда у США будет достаточно доз вакцины, чтобы поделиться с миром.

«Это не такая (проблема), которую надо решить только здесь в Америке… Мы должны решить ее по всему миру», — сказал Байден.

«Нельзя построить стену или забор, достаточно высокий, чтобы не впускать вирус», — сказал он.

США занимаются вакцинацией собственного населения, а остальным странам намерены помогать после того, как решат собственные проблемы. При этом США «одолжили» партии вакцин некоторым странам-соседям.