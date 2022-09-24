США никогда не признают итоги референдумов в Донбассе и вхождение территорий Украины в состав России.

Об этом ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.

Байден назвал референдумы фикцией, предлогом силой присоединить украинские территории. В ответ на проведение референдумов Байден пообещал новые экономические издержки для РФ.

«Соединенные Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН <…> Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы создать дополнительные быстрые и мощные экономические издержки для России», — говорится в заявлении президента США.

Байден также добавил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву военную помощь, чтобы Украина «могла защитить себя».