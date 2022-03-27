«Украина никогда не станет победой для России, поскольку свободные люди отказываются жить в мире, где царят тьма и безысходность. У нас будет другое будущее, светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях. Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти», — сказал Байден, который в этот день завершает свое европейское турне. Трансляцию его выступления вел Белый дом. Это был не единственный оскорбительный выпад в адрес президента России, до того Байден назвал Путина «мясником».

Речь хозяина Белого дома была посвящена ситуации в Украине и содержала многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране.