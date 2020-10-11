Байден считает мошенничество единственной угрозой для своей победы на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что причиной поражения демократов на выборах может стать только мошенничество. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Обязательно голосуйте, потому что единственный способ, которым мы можем проиграть — это мошенничество применительно к избирательным участкам», — заявил он на встрече со сторонниками в Пенсильвании.

Ранее Байден заявлял, что его соперник, действующий американский президент Дональд Трамп попытается украсть победу на выборах, выставив голосование по почте «мошенничеством».

Выборы главы Соединенных Штатов состоятся 3 ноября 2020 года.