Президент США Джо Байден по прибытии в Серфсайд (штат Флорида), где частично обрушился жилой дом, провел в четверг совещание с представителями местных властей и чрезвычайных служб.

Запись начала встречи распространили американские телеканалы, передает ТАСС.

«Я думаю, что имею полномочия <…> покрыть 100% затрат [местных властей]. <…> Уверен, что я смогу это сделать», — сказал Байден. Президент попросил рассказать ему, какая помощь требуется от федерального правительства.

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава отметила «невероятное сотрудничество» властей различных уровней, правоохранителей по проведению поисково-спасательной операции. «Мы работаем вместе над решением кризиса, выяснением того, что произошло», — добавила она.

По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, президент США с самого первого дня признавал всю серьезность трагедии и оказывал поддержку.

Байден позднее также встретился с работниками экстренных служб, которые участвуют в поисково-спасательной операции. «Я хотел просто зайти сюда и поблагодарить вас», — сказал собравшимся американский лидер. В целом во встрече приняли участие около 50 спасателей.