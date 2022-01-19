Президент США Джо Байден заявил, что последствия завоевания Украины, будут для России катастрофическими. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину <…> Если они (русские — прим. ред.) сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену», — сказал на пресс-конференции по итогам первого года на посту главы государства.

Он также заявил, что в Вашингтоне готовят против России серьезные санкции в случае ситуации вокруг Украины.

«Он [Путин] никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — заявил Байден.

В частности, санкции подразумевают, что в случае вторжения РФ на Украину, российские банки «не смогут иметь дело с долларом».