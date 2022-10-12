Президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что необходимо «переосмыслить» отношения Вашингтона и Эр-Рияда после решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

Байден также указал, что Саудовскую Аравию ждут последствия из-за того, что они сделали вместе с Россией, однако американский лидер не стал вдаваться в подробности, как именно планирует отреагировать Вашингтон.

Накануне председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес, демократ, предложил прекратить поставки оружия Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предположила, что страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти назло Байдену из-за его высказывания против Саудовской Аравии в ходе визита в эту страну в начале лета.

5 октября страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день. В Белом доме сообщили, что Байден был разочарован данным решением. (Газета.Ру)