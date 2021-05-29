Президент США Джо Байден в пятницу представил конгрессу детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022 финансовый год, он предусматривает увеличение государственных расходов почти в четыре раза — до 6 триллионов долларов.

Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, сумма правительственных расходов, заложенных командой Байдена в бюджет, выросла с 1,52 триллиона долларов (в апрельской редакции) почти в четыре раза. Ожидается, что такие расходы правительства США станут наибольшими со времен окончания Второй мировой войны.

Предлагаемые расходы на нужды Пентагона не изменились по сравнению с первоначальной редакцией и составили 715 миллиардов долларов. В целом, на оборонные нужды Байден просит у конгресса почти 753 миллиарда (+12,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года). Ключевыми целями затрат на оборону, как и прежде, называются отражение угрозы со стороны Китая и России. Новой строчкой в бюджете предлагается сделать борьбу с «внутренним терроризмом», о котором заговорили после штурма Капитолия — на это предлагается потратить 131 миллион долларов.