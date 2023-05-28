Президент США Джо Байден поздравил в воскресенье Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов главы турецкого государства и выразил надежду на сотрудничество двух стран в рамках Североатлантического альянса, об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

«Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Я жду дальнейшего сотрудничества в качестве союзников по НАТО в сферах двусторонней политики и общих мировых вызовов», — отметил американский лидер. на своей странице в Twitter.