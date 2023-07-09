Швеция стремится присоединиться к западному альянсу, однако наталкивается на сопротивление со стороны Турции и Венгрии.

Об этом заявил американский президент Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Байден сказал журналисту CNN, что он оптимистично настроен относительно того, что Швеция в конце концов будет принята в НАТО, отметив, что главное препятствие для вступления это Турция, которая стремится модернизировать свой флот F-16.

«Турция стремится модернизировать самолеты F-16. И (премьер-министр Греции Кириакос — ред.) Мицотакис в Греции также ищет определенной помощи… Итак, то, что я пытаюсь, откровенно говоря, собрать воедино, — это небольшой консорциум, где мы укрепляем НАТО с точки зрения военного потенциала как Греции, так и Турции, и позволяем Швеции присоединиться к нему. Но это в процессе. Это еще не завершено», — сказал президент.

Отметим, что сегодня президент США Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили членство Украины и Швеции в НАТО накануне саммита альянса в Вильнюсе. Помимо этого, в рамках телефонного разговора политики затронули вопрос поставок Анкаре американских самолетов F-16.