Байден пообещал в случае избрания на пост президента США укрепить военный альянс с Сеулом

Кандидат от демократов на пост президента США Джозеф Байден пообещал в случае своего избрания укреплять военный союз с Республикой Корея и добиваться денуклеаризации КНДР при помощи переговоров. Об этом он написал в опубликованной в пятницу статье для южнокорейского агентства Yonhap.

«На посту президента я буду укреплять альянс с Южной Кореей для обеспечения безопасности в Восточной Азии, а не заниматься вымогательством, безответственно угрожая вывести американские войска [из страны]», — подчеркнул Байден. Он напомнил, что военный союз двух стран был «скреплен кровью» во время Корейской войны 1950-1953 годов.

С 2018 года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз — до $4,7 млрд.

Байден также отметил, что намерен активизировать дипломатические усилия, направленные на возвращение КНДР за стол переговоров по ее ядерной программе. По его словам, США «продолжат добиваться денуклеаризации Северной Кореи и содействовать мирному объединению».(ТАСС)