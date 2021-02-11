Байден подписал указ о блокировании собственности Мьянмы на территории США

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о блокировании собственности Мьянмы на американской территории. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома.

«Ситуация в Мьянме подрывает демократический переход и верховенство права, представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в связи с этой угрозой, — отмечается в тексте. — Постановляю, что вся собственность и имущественные интересы, находящиеся на территории США или которые перейдут на территорию США, блокируются и не могут быть переданы, проданы, экспортированы, изъяты». Ограничения касаются лиц, несущих, по мнению Вашингтона, ответственность за «подрыв демократических процессов и институтов, нарушение прав человека».

Под рестрикции подпадают военные, представители служб безопасности, чиновники правительства по состоянию на 2 февраля и члены их семей, которых определят Минфин и Госдепартамент США. Кроме того, приостанавливается разрешение на въезд этих лиц в США за исключением случаев, когда это «не противоречит американским интересам».

Как заявил 10 февраля Джо Байден, американская администрация вводит адресные санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме, а также блокирует им доступ к находящимся в Соединенных Штатах средствам их страны в размере $1 млрд.