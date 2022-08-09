Президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, передает C-Spain.

Церемония подписания прошла в Белом доме, в ней также участвовала вице-президент США Камала Харрис. США таким образом стали еще одной страной, помимо 20 других, которая ратифицировала вступление в НАТО двух скандинавских государств.

На прошлой неделе верхняя палата американского конгресса одобрила резолюцию о ратификации. Байден назвал голосование в сенате США по расширению НАТО «историческим» и поблагодарил конгрессменов за решение.

В июне Турция дала согласие на вступление в альянс Финляндии и Швеции, против которого она изначально протестовала. Лидеры трех государств подписали совместный меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учесть обеспокоенность Анкары по поводу безопасности и борьбы с терроризмом.