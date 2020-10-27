Байден опережает Трампа на 11 процентных пунктов в общенациональном опросе

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден уверенно опережает действующего американского лидера Дональда Трампа по итогам общенационального опроса общественного мнения, результаты которого представил во вторник телеканал CNBC, передает ТАСС.

По его данным, за Байдена на грядущих президентских выборах готовы проголосовать 51% опрошенных, за Трампа — 40%. Кандидат от демократов сумел в последние дни заручиться более активной поддержкой среди женщин и пожилых избирателей, которые на выборах 2016 года голосовали за Трампа, отметил телеканал. Опрос 800 избирателей проводился 21-24 октября, погрешность полученных результатов оценивается в плюс-минус 3,5 процентного пункта.

Еще более весомым является преимущество Байдена в штате Калифорния. Согласно опубликованным во вторник результатам опроса, проведенного Калифорнийским университетом в Беркли и Институтом изучения вопросов управления, демократа на выборах готовы поддержать 65% респондентов, а Трампа — 29%. Байден пользуется поддержкой активистов Демократической партии, испаноговорящих американцев и выходцев из стран Азии, а Трампа поддерживают члены Республиканской партии, консервативно настроенные избиратели и члены религиозных организаций.

«Если Байден сохранит преимущество в 36 процентных пунктов до дня выборов, то это станет самой масштабной победой кандидата в Калифорнии на президентских выборах с 1920 года», — отметил руководитель исследовательской службы Института изучения вопросов управления Марк Дикамилло. Опрос проводился 16-21 октября, в нем участвовали 5 352 зарегистрированных избирателя, погрешность полученных результатов оценивается в плюс-минус 2 процентных пункта.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избираться президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Байден. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США. Кроме того, в нее введены три представителя от столичного федерального округа Колумбия. Инаугурация президента США пройдет 20 января 2021 года.