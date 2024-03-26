Президент США Джо Байден опережает Дональда Трампа в шести из семи ключевых колеблющихся штатов, причем, по крайней мере, в двух из них, — значительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Bloomberg News/Morning Consult.

Изменение произошло после пяти месяцев в основном лидерства Трампа и последовало за посланием президента о положении страны, которое сплотило демократов и, похоже, смягчило опасения по поводу возраста Байдена.

Сдвиг был значительным в Висконсине, где Байден опережает Трампа на один пункт после отставания от него на четыре пункта в феврале, и в Пенсильвании, где кандидаты сравнялись после того, как в прошлом месяце Трамп лидировал на шесть пунктов. Они также сравнялись в Мичигане.

Как отмечает Bloomberg, еще слишком рано говорить о том, является ли улучшение показателей разовым повышением или началом более долгосрочных изменений в предвыборной гонке. Байден продолжает отставать от Трампа в четырех важнейших штатах.

Более оптимистичные цифры Байдена пришли в переломный момент в предвыборной кампании. Трамп в настоящее время испытывает нехватку средств на предвыборную кампанию и проводит меньше митингов и мероприятий, в то время как действующий президент активизировал свою кампанию по переизбранию и атакует колеблющиеся штаты, включая поездку в Северную Каролину.Трамп в настоящее время испытывает нехватку средств на предвыборную кампанию

Опрос также показывает, что потребители лучше относятся к национальной экономике, при этом число избирателей в колеблющихся штатах постепенно увеличивается, которые говорят, что она находится на правильном пути.