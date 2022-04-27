Президент США Джо Байден во вторник направил на рассмотрение Сената Конгресса Соединенных Штатов кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США в Украине.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Кандидатура, направленная в Сенат: Бриджит Бринк… (выдвигается) на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Украине», — сказано в сообщении. О своем намерении предложить на указанный пост Бринк Байден объявил в понедельник. Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, на которых Бринк предстоит ответить на вопросы законодателей. Через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по вопросу утверждения ее кандидатуры на должность главы дипмиссии США в Киеве.

Отметим, что Бринк в настоящее время возглавляет диппредставительство США в Словакии. Ранее она работала в центральном аппарате Госдепартамента США и в Совете национальной безопасности при Белом доме. В первой загранкомандировке на дипломатической службе находилась в Белграде (Сербия) в 1997 — 1999 годах. Была заместителем главы дипмиссии США в Ташкенте (Узбекистан) в 2014 — 2015 годах. Посольство в Словакии возглавила 20 августа 2019 года.