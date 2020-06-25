Байден официально согласится на выдвижение от Демпартии в августе

«Проконсультировавшись с представителями здравоохранения по поводу пандемии COVID-19, организаторы съезда объявляют сегодня о решении, что делегациям от штатов не надо планировать поездки в Милуоки, а надо планировать выполнение официальной части, связанной со съездом, удаленно», — цитирует телеканал заявление Национального комитета Демократической партии.