Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в области национальной безопасности из-за действий России. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные пагубные действия правительства Российской Федерации», — говорится в заявлении Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности выступает основанием, чтобы ввести санкции.

Ранее днем, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.

| 2021-04-15T19:11:33+04:00 15 апреля 2021, 19:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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