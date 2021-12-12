Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки, где по меньшей мере 70 человек погибли во время ураганов.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Белый дом.

Там отмечается, что ураганы и сильный ветер продолжаются в регионе.

Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии, обрушившейся на дом престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир считает, что число погибших в регионе в результате торнадо может достичь 100 человек.