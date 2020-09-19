Байден обвинил Трампа в высокой смертности от COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп ответственен за высокое число смертей людей с коронавирусом в стране, заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик считает, что американский лидер даже не пытается делать вид, что выполняет свою работу. По мнению Байдена, Трамп не понимает, что значит быть президентом.

«Более двухсот тысяч погибших за последние шесть месяцев. <…> Столько жизней потеряно, потому что единственное, что волнует президента, — это фондовые рынки и выборы», — сказал Байден.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции: заразились 6,9 млн человек, излечились 4,1 млн пациентов, погибли более 200 тысяч человек.