В понедельник президент Байден пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, говорится в заявлении Белого дома.

«Лидеры выразили серьезную обеспокоенность жестокой тактикой России в Украине, в том числе нападениями на мирных жителей», – отметили в Белом доме.

Лидеры стран заявили о своей постоянной поддержке Украины, в том числе «путем предоставления помощи в обеспечении безопасности отважным украинцам, защищающим свою страну от российской агрессии, и гуманитарной помощи миллионам украинцев, бежавших от насилия».

Лидеры также обсудили недавние дипломатические усилия в поддержку усилий Украины по достижению прекращения огня. (Голос Америки)