Байден обошел Трампа по числу телезрителей во время инаугурации

Инаугурация президента США Джо Байдена собрала больше телезрителей, чем вступление в должность его предшественника Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на предварительные данные Nielsen.

Так, присягу и речь Байдена по основным телеканалам посмотрели почти 40 млн человек, в то время как инаугурация Трампа в 2017 году собрала у телеэкранов 38,35 млн зрителей, указано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский лидер Джо Байден не планирует разговор с пропустившим его инаугурацию бывшим главой государства Дональдом Трампом.(Газета.Ru)

| 2021-01-22T09:38:16+04:00 22 января 2021, 10:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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