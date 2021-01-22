Байден обошел Трампа по числу телезрителей во время инаугурации

Инаугурация президента США Джо Байдена собрала больше телезрителей, чем вступление в должность его предшественника Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на предварительные данные Nielsen.

Так, присягу и речь Байдена по основным телеканалам посмотрели почти 40 млн человек, в то время как инаугурация Трампа в 2017 году собрала у телеэкранов 38,35 млн зрителей, указано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский лидер Джо Байден не планирует разговор с пропустившим его инаугурацию бывшим главой государства Дональдом Трампом.(Газета.Ru)