Президент США Джо Байден заявил в своей статье для газеты The New York Times, что Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, и Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт в Украине, если страны НАТО не будут атакованы, передает ТАСС.

«Мы не ищем войны между НАТО и Россией <…>. Покуда Соединенные Штаты или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт ни посредством отправки американских войск для сражения в Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы», — указал американский лидер.