Президент США Джо Байден перестал подбирать слова для характеристики российского президента Владимира Путина после вторжения РФ в Украину. Очередное заявление американский лидер сделал во время выступления в Капитолии в четверг, 17 марта.

Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом в ходе выступления на ежегодном обеде «друзей Ирландии», сообщает Корреспондент.нет.

«Сейчас Ирландия, Великобритания стоят против кровавого диктатора, чистейшего головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины», – сказал Байден в ходе ежегодного ланча в честь Дня святого Патрика, отметив вклад Ирландии в противодействие российской операции на Украине.

Ранее президент США уже выступал с выпадом в сторону главы РФ. 16 марта корреспондент Fox News спросила Байдена, готов ли он назвать президента России Владимира Путина «военным преступником», на что он ответил утвердительно.