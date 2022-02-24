Президент США Джо Байден выступил по ситуации в Украине, сообщает Корреспондент.нет.

«Путин разрушил все то хорошее, что мы с нашими западными партнерами так долго строили в вопросе переговоров, взаимопомощи и попытках снизить напряжение», — сказал он. Американский лидер назвал Владимира Путина агрессором.

«Путин — агрессор. Он выбрал войну», — заявил Байден.

Он сообщил о введении новых санкции против РФ:

ограничение способности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах;

санкции против двух крупнейших банков России — Сбербанка и ВТБ, а также Газпромбанка, банка Открытие, Совкомбанка, Новикомбанка, это 80 процентов всех активов банковской системы России;

США и лидеры G7 намерены ограничить импорт Россией высокотехнологичной продукции на 50 процентов.

Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы защищать каждый метр земли НАТО.

«США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Нет сомнений в том, что каждый союзник по НАТО будет выполнять свои обязательства в рамках статьи 5 [Вашингтонского договора о коллективной обороне]», — сказал Байден.

При этом он подчеркнул, что США не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине, они не станут отправлять в Украину свои войска. По его словам, он разрешил отправку дополнительных войск США в Германию.

Он также сказал, что переговоров с Путиным он не планирует. Отключать Россию от SWIFT пока не будут, поскольку «этого не хочет Европа».

Американский президент заявил, что Путин очет восстановить СССР. По словам Байдена, он сделал такой вывод, тщательно изучив «планы Путина» — амбициозные и грандиозные. Байден предупредил, что Путин, вероятно, смотрит «далеко за пределы Украины».

Байден признался, что, вероятно, недооценил российского коллегу.

Один из журналистов спросил Байдена, призывают ли США Китай, который традиционно поддерживал Россию, помочь Западу «изолировать» Путина. «В данный момент я не готов комментировать это», — сказал Байден.