Президент США Джон Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО, сообщает ТАСС.

Глава Белого дома отметил, что Украина должна убедить альянс, что заслуживает членства в нем, сделать все необходимые для этого. Первым условием он назвал избавление от коррупции в стране, отметив, что военные действия на территории Украины не являются препятствием.

«Факт заключается в том, что они все еще должны избавиться от коррупции. Факт заключается в том, что нужно отвечать другим критериям, чтобы получить план действий», — сказал Байден.

Байден напомнил, что несколько лет тому назад он в бытность вице-президентом США в речи в Верховной Раде выразил мнение, что у Украины есть шанс превратиться в демократическую страну, которая не управляется олигархами.

Соединенные Штаты будут и дальше оказывать Украине военную помощь, чтобы она могла «обеспечить физическую безопасность».