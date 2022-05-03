Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден назначил на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерала Кристофера Каволи, передает РИА «Новости».

Каволи сменит на этом посту генерала ВВС США Тода Уолтерса, который возглавлял силы НАТО в Европе в течение трех лет. В настоящее время Каволи руководит американскими сухопутными силами в Европе и Африке.

В НАТО кандидатуру Каволи утвердили. В заявлении альянса говорится о том, что он вступит в должность на церемонии смены командования в Верховном штабе союзных держав в бельгийском Монсе летом.