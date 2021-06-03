Глава администрации США Джо Байден встретится в Женеве позднее в этом месяце не только с президентом России Владимиром Путиным, но и с руководством Швейцарии. Об этом говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Как было ранее объявлено, президент Байден затем (по завершении визитов в Великобританию и Бельгию — прим) отправится в Женеву (Швейцария) и примет участие в двустороннем саммите с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 16 июня. В ходе пребывания в Женеве президент Байден также встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел (главой Федерального департамента иностранных дел) Иньяцио Кассисом», — отметила Псаки.

По ее словам, предстоящая поездка Байдена в Европу «подчеркнет приверженность Америки восстановлению альянсов, оживлению трансатлантических отношений, работе в тесном сотрудничестве с союзниками и многосторонними партнерами в целях преодоления глобальных вызовов и лучшего обеспечения интересов» Соединенных Штатов. Речь идет о первом зарубежном турне 46-го президента США. (ТАСС)