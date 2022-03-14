Белый дом рассматривает возможность визита президента США Джо Байдена в Европу в ближайшие недели, который будет связан с войной России против Украины.

Об этом пишет NBC 14 марта со ссылкой на слова трех американских чиновников и двух человек, знакомых с соответствующими беседами.

По информации издания, сосредоточенная на войне в Украине поездка будет и имеет цель успокоить союзников США в регионе, однако окончательно она еще не утверждена.

Один американский чиновник сказал, что Брюссель, где находится НАТО и Европейский Союз, рассматривается как возможное место визита Байдена.

Источники не указали точного времени возможной поездки Байдена в Европу, если Белый дом все же решится ее организовать. (tsn.ua)