Президент США Джо Байден извинился перед мировым сообществом за то, что страна вышла Парижского соглашения по климату во время правления Дональдом Трампом. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго в понедельник, 1 ноября.

«Думаю, что мне не следует извиняться, но я извиняюсь за тот факт, что Соединенные Штаты при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения, что поставило нас в несколько неприятное положение», — приводит его слова портал Thehill.

По словам Байдена, после вступления в должность главы государства он сразу распорядился о том, чтобы США вернулись в Парижское соглашение.

При этом на появившихся в СМИ кадрах видно, что американский лидер едва не уснул в ходе климатического саммита в Глазго. Глава Белого дома несколько раз прикрывал глаза на несколько секунд, борясь со сном. Американского лидера несколько раз будили модераторы. (iz.ru)