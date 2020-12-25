Байден и его супруга обратились к нации с рождественской речью

Избранный президент США Джо Байден и его супруга Джилл обратились к американцам с рождественской речью, видеозапись опубликована наYouTube-канале будущего главы государства.

В своем обращении чета выразила благодарность американским медикам и ученым, работающим над преодолением пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, они призвали граждан страны воздержаться от пышных праздничных застолий.

«Несмотря на то, что наши празднования омрачены [ситуацией с пандемией], мы знаем, что это не продлится вечно и лучшие дни впереди», — добавила Джилл Байден.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп продолжает оспаривать результаты выборов в судах. (Газета.Ру)