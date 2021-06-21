Президент США Джо Байден 25 июня встретится в Вашингтоне с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Афганистана Ашрафа Гани, главу Высшего совета по национальному примирению Абдуллу Абдуллу в Белом доме 25 июня 2021 года», — говорится в письменном заявлении пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Джен Псаки.

По ее мнению, предстоящий визит «подчеркнет прочное партнерство между США и Афганистаном на фоне продолжающегося сокращения [американского] военного присутствия» в Афганистане. «США привержены поддержке афганского народа путем предоставления дипломатической, экономической и гуманитарной помощи <…> США продолжат активно взаимодействовать с правительством Афганистана, чтобы эта страна никогда больше не стала убежищем для террористических групп <…> США по-прежнему в полной мере поддерживают продолжающийся мирный процесс и призывают все стороны в Афганистане конструктивно участвовать в переговорах, чтобы положить конец конфликту», — подчеркнула Псаки.