«Азеригаз» начал рассылку SMS-уведомлений — ФОТО

Начата рассылка SMS-уведомлений абонентам об использовании природного газа.

Как сообщили в ПО «Азеригаз», внедрение нового программного обеспечение, начатое около месяца назад, успешно завершено.

С 9 марта SMS-уведомления были отправлены на номера мобильных телефонов, имеющиеся в абонентской базе ПО по 12 административным районам, включая Баку и Абшеронский полуостров. В общей сложности оповещения, охватывающие более 61 тыс. абонентов, информируют о дебиторской задолженности на сумму около пяти млн манатов.

Наибольшее количество SMS-уведомлений получили пользователи по Абшеронскому району (10 970).

Отмечается, что отправка данных оповещений является новой инициативой ПО «Азеригаз», поэтому здесь могут быть незначительные недостатки. За один день поступило около 10 таких обращений. В основном они касаются вопросов, возникающих в связи с продажей или передачей существующих мобильных номеров одних абонентов в базе данных другим лицам. Все возникающие проблемы рассматриваются и устраняются в кратчайшие сроки.