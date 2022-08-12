Российская певица Zivert представила новый клип на зажигательный трек Wake up! и заставила танцевать всех звезд, в том числе — азербайджанских!

Как сообщает #, в клипе снялись HammAli & Navai — российский рэп-дуэт, состоящий из артистов азербайджанского происхождения — Александра Алиева и Наваи Бакирова.

Также в клипе танцуют Дима Билан, Елена Летучая, Niletto, Баста и многие другие.

На своей странице в Instagram Zivert поблагодарила всех, кто принимал участие в съемках, подчеркнув, что после появления видеоролика эта песня для нее зазвучала иначе.

Певица выразила благодарность всем коллегам, которые принимали участие в съемках, поблагодарила за то, что смогли выделить время в своих плотных концертных графиках и подарили «частичку своего света» зрителям.

Напомним, что 16 июля Zivert выступила в Баку в рамках сезона Sea Breeze Summer Live, собрав оглушительный аншлаг.