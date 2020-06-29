Азербайджанцы направили петицию в Google

«Азербайджанский язык не поддерживается в объявлениях Google Ads. Это доставляет массу неудобств и сложностей местным компаниям и специалистам по цифровому маркетингу. Я поставил цель изменить эту ситуацию», — с таким обращением выступил на своей странице в соцсети Facebook руководитель маркетингового агенства Morpho Афсун Гурбанов, рассказывая о составленной им петицией на сайте Change.org

Как сообщает #, призыв моментально получил поддержку со стороны многочисленных соотечественников. Петиция стремительно набирает голоса.

«Мы — 10 миллионов азербайджанцев, населяющих Азербайджан, и более 40 миллионов проживающих по всему миру, просим у Google Inc и команды Google Ads добавить азербайджанский язык в качестве поддерживаемого языка в Google Ads», — сказано в обращении.

Азербайджанцы со всего мира благодарят Афсуна Гурбанова за эту инициативу, надеясь, что в Google отреагирует на петицию в самые ближайшие сроки.

С полным текстом петиции можно ознакомиться здесь: http://chng.it/8M7Q8TbH

Афсун Гурбанов обращает внимание на то, что тысячи азербайджанских компаний и частные предприниматели используют рекламу Google для привлечения клиентов и рекламы своей продукции. Однако из-за того, что азербайджанский язык не поддерживается Google Ads, многие компании испытывают трудности с получением одобрения на публикацию рекламы, и в большинстве случаев, чтобы разместить свои объявления, они должны использовать прочие утвержденные языки, к примеру, английский или русский, несмотря на то, что официальным языком в Азербайджане является именно азербайджанский.

Также автор петиции обращает внимание на тот факт, что количество интернет пользователей в Азербайджане увеличивается с каждым годом, отмечая, что согласно последним данным, Интернетом в стране пользуются 8,05 миллионов человек, что составляет 80% населения.

Google Ads — всемирно известная система поисковой рекламы Google, созданная еще в 2002 году. Является флагманским рекламным проектом Google и основным источником доходов компании. До 2018 года проект назывался Google Adwords (Гугл Адвордс). В России название сервиса известно как «Google Реклама».

Для работы с системой клиентам следует создать персональный аккаунт в Google, зарегистрировав его на адрес своей электронной почты. Языковой таргетинг Google Ads позволяет показывать объявления тем клиентам, которые используют продукты Google и сторонние веб-сайты на нужном клиенту языке.