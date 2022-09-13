Известный врач-дерматолог Рена Солтанова выступила в качестве спикера на «Конференции по эстетике лица», организованной престижной Британской Академией Эстетики Лица (BAFA). Врач, впервые представивший Азербайджан в качестве спикера на упомянутом мероприятии, поделился своим опытом перед широкой аудиторией на тему «Техники, используемые при коррекции лица филлерами».

Как сообщает #, она рассказала участникам конференции о современных методах и приемах, которые применяет в своей работе.

Следует отметить, что BAFA является ведущим научно-образовательным центром Лондона по процедурам ботулинического токсина типа «А» и дермальных наполнителей. В течение года академия организует лекции приглашенных специалистов из разных стран мира по эстетической дерматологии, хирургии, гинекологии и многим другим направлениям медицины.