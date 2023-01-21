Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде может быть выбран лучшим спортсменом 2022 года.

Как сообщает azerisport.com, международная ассоциация всемирных игр проводит голосование среди спортсменов и команд 2022 года, которые выиграют приз «Best of Birmingham». В этом голосовании нашу страну представляет Раджабзаде, победитель 11-х всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, а также V Игр исламской солидарности.

Завтра заканчивается досрочное голосование. Если наш спортсмен попадет в топ-10, то он пройдет во второй тур голосования. Второй этап продлится до 31 января. Спортсмен года и его команда будут награждены денежной премией и подарком.