Самый перспективный молодой пилот Азербайджана Ягуб Алиев (Автомобильная Федерация Азербайджана) установил новый рекорд. По результатам популярной виртуальной гонки на симуляторе Gran Turismo 7 Алиев попал в Топ — 10, став первым азербайджанцем, которому это удалось, сообщает #.

В игре приняли участие свыше 100 000 пилотов со всего мира.

Данная виртуальная игра-гонка в этом году будет представлена в качестве виртуального автомобильного спорта на Первой Кибер Олимпийский Серии при Международной Автомобильной Федерации.

Участники гонки на скорость должны были преодолеть гоночный трек WeatherTech Raceway Laguna Seca, который существует в реальности и находится в Калифорнии (США).

Виртуальным автомобилем Ягуба Алиева стал Ford Mustang GT Premium Fastback 2015 года.

«Это автомобиль с большим количеством внутренней модернизации и технических параметров — начиная от выхлопных труб низкомоментального нагнетателя до максимально возможного снижение веса и карбон-керамических тормозов.

Конечно, это еще не все. Отмечу, что настройки параметров автомобиля сильно влияют на итоговую скорость на гоночном треке», — рассказывает гонщик #.

По его словам, ключевая же роль принадлежит мастерству пилота, его пилотажу и тому, насколько настройки участника оказались верными.

«Я завершил круг с результатом 1.26.731, что позволило мне занять 10-е место в мировом рейтинге. Данный результат является первым в странах СНГ», — подчеркнул Я.Алиев.

На счету азербайджанского пилота — множество побед в любительских и профессиональных чемпионатах, проводимых Международной Автомобильной Федерацией (FIA).

В 2020 году Алиев стал победителем гонки на время Toyota GR GT86, в 2019 году занял

3-е место на чемпионате по картингу Zirvə Beynalxalq Uşaq Oyunlar.

Среди выдающихся достижений на виртуальных треках Ягуб показал лучший результат по СНГ на турнире FIA Gran Turismo Sport Nation & Manufacture Cup в 2021 году, а также стал чемпионом в SMP RACING и DTF AVTOSPORT на платформе GT-SPORT.

Комментируя свой успех на Gran Turismo 7, пилот признался, что его переполняли невероятные эмоции:

«Все было как на реальном треке — возгласы счастья, крики, радость! Все это очень мотивирует на новые результаты», — заявил пилот в интервью #, подчеркнув, что эмоции которые получаешь в виртуальных гонках, ничем не отличаются от тех, что получаешь в реальных гонках.

«Единственное, играя, и находясь дома, не чувствуешь тех огромных перегрузок, какие случаются на реальном треке, это и есть самое главное отличие виртуальной гонки от настоящей», — говорит он.

Ягуб Алиев также отметил, что из-за отсутствия представительства корпорации Sony и PlayStation Network в Азербайджане и строгих правил в этой связи, в итоговой таблице победителей он представлен под флагом России.