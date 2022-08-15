Пилот AlphaTauri Пьер Гасли уверен, что внедрение технической директивы по контролю «дельфинирования» пойдёт на пользу Формуле 1 и прежде всего гонщикам. По словам француза, вертикальная раскачка машин вредна для здоровья, и он убедился в этом на собственном опыте на Гран-При Азербайджана.

«Я рад появлению этой технической директивы. Ни на одной другой трассе машина так сильно не подпрыгивала, как в Баку, и дело было не только в «дельфинировании».

Дело в том, что наша машина эффективна только при низком дорожном просвете, а на трассе в Баку очень много ухабов. Для моей спины это было тяжёлое испытание. По окончании уик-энда мне пришлось даже обратиться в больницу и сделать МРТ, чтобы убедиться, что с моим позвоночником всё в порядке», – цитирует Гасли издание RacingNews365.