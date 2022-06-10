Певец Джалал Аббасов улетел в Дубай для съёмок клипа на новую песню «Ты жди меня там», сообщил # российский продюсер певца Александр Белов.

«Джалал никогда не пел песни в стиле Deep House и евро-поп. Мы решили попробовать что-то новое», — говорит продюсер.

Музыка, слова и аранжировка песни «Ты жди меня там» принадлежат Виталию Вишневскому и Дмитрию Сочан (Сочи)

Режиссёр-сценарист — Ирма (Киев)

Съемочная группа — Eclipse Production (Дубай)

Звукорежиссёр — Олег Наумов (Баку)

Проект можно смело называть международным, подчеркнул про дюсер певца.