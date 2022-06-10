Певец Джалал Аббасов улетел в Дубай для съёмок клипа на новую песню «Ты жди меня там», сообщил # российский продюсер певца Александр Белов.
«Джалал никогда не пел песни в стиле Deep House и евро-поп. Мы решили попробовать что-то новое», — говорит продюсер.
Музыка, слова и аранжировка песни «Ты жди меня там» принадлежат Виталию Вишневскому и Дмитрию Сочан (Сочи)
Режиссёр-сценарист — Ирма (Киев)
Съемочная группа — Eclipse Production (Дубай)
Звукорежиссёр — Олег Наумов (Баку)
Режиссёр-сценарист — Ирма (Киев)
Съемочная группа — Eclipse Production (Дубай)
Звукорежиссёр — Олег Наумов (Баку)
Проект можно смело называть международным, подчеркнул про
дюсер певца.