Азербайджанский певец пишет музыку к сериалу по мотивам произведения Джалила Мамедкулизаде

Популярный азербайджанский певец Араз Гумбатлы, известный под творческим псевдонимом ArazOzarA выпустил клип на новый трек Child Amaravati.

В интервью # артист признался, что на создание композиции его вдохновил азербайджанский национальный инструмент тар:

«Помню, только знакомясь с этим мистическим инструментом, мои пальцы наиграли причудливый мотив, который впоследствии перелился в песню. Это психоделическая композиция, отражающая мои эмоции и переживания на момент ее написания. Текст песни повествует о некоем заклинании, произнеся которое вы можете попасть в другой мир, в другое видение реальности. В композиции я использовал весь свой арсенал инструментов для воссоздания полного спектра звучания необходимого для перенесения слушателя в другое измерение», — откровенничает певец.

Посмотреть клип можно здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=VTHbx0SBg9o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3fvG7GBUij6MfmJ7rwC8ZSCEdxFH1yRz-cU1JRPXlB5gR19oxd6mxbY8M

Автором песни и продюсером проекта выступил сам Араз Гумбатлы. В клипе снялась актриса Улькар Рамазанова, а режиссером стал Гамид Аминзаде.

Рассказывая # о других новостях, певец сообщил, в настоящий момент он пишет музыку для нового азербайджанского сериала:

«Проект будет представлен на Общественном телеканале (ITV). Это 12-серийный сериал Anamın Kitabı, который снимается по мотивам произведения величайшего деятеля азербайджанской литературы Джалила Мамедкулизаде», — сообщил он.

Помимо этого, Араз рассказал, что планирует начать запись своих песен на родном, азербайджанском языке, и намерен открыть свою творческую студию, где будет давать уроки по вокалу, игре на гитаре и проводить мастер – классы по созданию песен.

«Лето пролетело для меня, как любимая песня, оставив грустное послевкусие всего того, что мы не успели от него получить. Мне хотелось бы почаще выезжать на природу, бродить по лесам в поисках вдохновения, но этим летом этого не произошло. Пришлось обходиться законсервированными воспоминаниями. Вся надежда на осень. Но так как все мои выступления были временно приостановлены, это в целом положительно сказалось на моем творчестве: я успел завершить все свои начатые проекты и приступить к новым», — заключил А.Гумбатлы.