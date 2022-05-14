«В мировом масштабе мы самые близкие друг к другу страны. Наши страны прошли через очень большие испытания».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в турецком городе Ризе.

«Подписание в прошлом году в нашем древнем и историческом городе Шуша совместной декларации между Турцией и Азербайджаном возвысило наши связи на союзнический уровень. Мы друзья, братья и уже официально союзники. Эта политика – наследие наших отцов. Это завет наших отцов, и мы преданы этому завету», — подчеркнул президент.