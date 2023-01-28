Пять азербайджанских дзюдоистов выступили во второй день Гран-при Португалии в Алмаде.

Как передает azerisport.com, Вусал Галандарзаде (73 кг) проиграл Самуэлю Гасснеру (Австрия), а Нурлан Османов победил Нарсисо Матоша (Мозамбик), Валттери Олина (Финляндия) и Ангсарбека Гаинуллина (Казахстан), но в четвертьфинале проиграл Хьен-Чол Кангу (Южная Корея), отправившись в утешительный блок. Здесь Османов выиграл у Хасана Дуккали (Марокко), а в схватке за бронзу проиграл Хосе Аранде Олала (Испания), став пятым.

Эльджан Гаджиев (81 кг) одолел Хихматиллоха Тураева (Узбекистан), Георгия Грамматикова (Болгария), Заура Двалашвили (Грузия) и Михаила Латицева (Молдова), выйдя в финал. В решающей встрече он уступил Юн-Вон Ли (Южная Корея), примерив серебро.

В женском зачете Айтадж Гардашханлы (63 кг) уступила Ане Обрадович (Сербия).

Судаба Агаева (70 кг) не смогла пройти Элен Фронер (Бразилия).

На татами должен был выйти и Рустам Оруджев, заявившийся в вес до 81 кг, но из-за высокой температуры ему пришлось сняться с турнира.

Отметим, что после первого дня турнира в активе нашей команды не было завоеванных наград.