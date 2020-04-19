Азербайджанские ученые разработали новую систему в связи с коронавирусом

Ученые Института географии имени академика Гасана Алиева Национальной академии наук Азербайджана совместно с Самсунским университетом Турции разработали приложение «Covid-19 Азербайджанская система мониторинга в реальном времени».

Как сообщили Trend в институте, основной целью проекта, получающего техническую поддержку от Quintessence K&S, является мониторинг в реальном времени короновирусной пандемии, которая получила широкое распространение в нашей стране и мире. В приложении отражена информация о странах мира, а также о распространению вируса по Азербайджану, и эти цифры обновляются не реже одного раза в сутки.

Согласно данным, в проекте использована технология геоинформационных систем (ГИС) компании ESRI. Цифры о пандемии по Азербайджану приведены в данных оперативного штаба при Кабинете министров, а также на сайте.

«Население по городам и районам, больницы, количество коек на каждые 10 тысяч человек, число людей старше 65 и другие данные приводятся в информации Госкомстата Азербайджана. Авторские права на данные по Азербайджану принадлежат институту географии».

Как отметили в институте, это приложение может быть использовано в просветительских, образовательных и научных исследованиях общества. Поскольку это социальный проект, его использование в коммерческих целях строго запрещено. Любой, кто воспользуется приложением, сможет в течение суток получить информацию о количестве вирусных инфекций, новых инфекций, умерших и числе проведенных тестов в мире и в нашей стране. Кроме того, здесь можно узнать количество стран, борющихся с вирусом.

«Поскольку официальными структурами по всей стране была предоставлена только общая информация, суточные данные о распространении пандемии по городам и районам (за исключением первого апреля 2020 года) не удалось включить в приложение. Если цифры будут получены, то в течение суток ареал распространения пандемии можно будет указать и по городам и районам», — сказали в институте.